Sifan Hassan gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

De 26-jarige Hassan kreeg bij het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Ze won de verkiezing van wielrenster Annemiek van Vleuten en shorttrackster Suzanne Schulting, die vorig jaar de eretitel in de wacht sleepte.

Hassan was niet aanwezig om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen. Ze is momenteel in de Verenigde Staten voor afrondende gesprekken met een nieuwe coach.

„Wow, ik ben echt hartstikke blij”, zei Hassan in een videogesprek. „Dit betekent heel veel voor mij. Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik wil mijn manager, coach en fysiotherapeut bedanken. 2019 was een fantastisch jaar voor mij. Ik hoop dat 2020 ook fantastisch wordt.”