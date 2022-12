Sport Kort: Griekspoor verslaat Haase en staat in finale NK tennis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lamens en Schoofs spelen zondag finale NK

17:25 uur Suzan Lamens en Bibiane Schoofs staan zondag in de finale van het vrouwentoernooi op de NK in Amstelveen. Beide geplaatste speelsters boekten bij de laatste vier een zege in twee sets. De 23-jarige Lamens en de elf jaar oudere Schoofs hebben beiden in drie duels nog geen set afgestaan.

De als eerste geplaatste Lamens was met 6-2 6-3 te sterk voor Jasmijn Gimbrère, Schoofs was Joy de Zeeuw met 6-3 6-1 de baas. De Zeeuw had eerder in het toernooi de als tweede geplaatste Merel Hoedt verslagen.

De 23-jarige Lamens, de nummer 200 van de wereld, kan in Amstelveen haar titel prolongeren. Ze bereidt zich op het Nationaal Tennis Centrum voor op het nieuwe tennisseizoen. In januari doet ze voor het eerst mee aan de kwalificaties van de Australian Open.

Griekspoor ten koste van Haase naar finale NK tennis

16.19 uur: Tallon Griekspoor heeft ten koste van Robin Haase de finale van de NK tennis bereikt. De tweede tennisser van Nederland was met 6-3 6-7 6-4 te sterk voor zijn 35-jarige landgenoot. In de laatste game brak Griekspoor Haase met een lovegame.

De 26-jarige Griekspoor, die nog geen nieuwe coach heeft gevonden na zijn breuk met Raemon Sluiter eerder deze maand, speelt in de finale tegen de als eerste geplaatste Botic van de Zandschulp of Alec Deckers. Deckers is de 22-jarige zoon van Richard Krajicek. Dat duel wordt later op zaterdag gespeeld. Van de Zandschulp is de titelverdediger.

FC Utrecht verliest zonder Fraser oefenduel van Servette FC

16.10 uur: FC Utrecht heeft in Spanje het oefenduel met de Zwitserse club Servette FC met 1-0 verloren. Aleksandar Rankovic, die sinds deze week voor de groep staat na het plotselinge vertrek van hoofdtrainer Henk Fraser, kon zijn ploeg niet langs de nummer 2 van Zwitserland leiden. Middenvelder Sander van de Streek maakte na een klein half uur een eigen doelpunt.

FC Utrecht is sinds maandag op trainingskamp in het Spaanse Campoamor. Vorige weekeinde ging het op de training mis tussen Fraser en speler Amin Younes. De situatie liep dusdanig uit de hand dat de trainer de Duitser naar de keel greep. Woensdag werd bekend dat Fraser opstapte vanwege „grensoverschrijdend gedrag.” Younes speelde niet mee tegen de Zwitsers.

FC Utrecht vertrekt nu uit Spanje en oefent vrijdag nog tegen FC Groningen. De nummer 7 van de Eredivisie hervat de competitie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord.

Skiester Goggia wint met gebroken hand afdaling in Sankt Moritz

13.27 uur: De Italiaanse Sofia Goggia heeft met een gebroken hand de afdaling voor de wereldbeker in Sankt Moritz gewonnen. De olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de afdaling moest vrijdag in het ziekenhuis van Milaan een operatie ondergaan aan haar linkerhand, waarin ze twee middenhandsbeentjes had gebroken. Een dag later ging ze met een ingepakte hand als snelste naar beneden op de Zwitserse piste.

„Het deed voor de start veel pijn, maar ik wist dat ik snel naar beneden kon skiën”, zei Goggia, die haar skistok had laten vastplakken aan haar linkerhandschoen. „Het was genoeg voor de winst. Ik moet iedereen bedanken die me heeft geholpen.”

De 30-jarige Italiaanse brak twee botjes in haar hand toen ze tijdens de afdaling van vrijdag een paaltje raakte. Goggia eindigde desondanks toen als tweede in de wereldbekerwedstrijd, achter haar landgenote Elena Curtoni. Die afdaling werd afgewerkt in de mist en terwijl het sneeuwde. Zaterdag waren de omstandigheden een stuk beter.

Goggia liep begin dit jaar, kort voor de Winterspelen van Peking, een kruisbandblessure en een kuitbeenbreuk op. Desondanks deed de Italiaanse in China wel mee aan de afdaling. De titelverdedigster pakte ondanks haar fysieke problemen zilver achter de Zwitserse Corinne Suter. „Soms lijkt mijn leven wel een film”, zei Goggia zaterdag in Sankt Moritz, nadat ze met een busje op en neer was gereden naar het ziekenhuis van Milaan voor een operatie. Een halve dag later boekte ze ondanks de pijn haar twintigste wereldbekerzege.

Bosvelt verlengt contract bij Go Ahead Eagles tot zomer 2025

12.10 uur: Technisch manager Paul Bosvelt heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles tussentijds met een jaar verlengd. Oud-profvoetballer Bosvelt (52) blijft nu tot de zomer van 2025 bij de voetbalclub uit Deventer.

In een reactie op de website van Go Ahead Eagles zegt Bosvelt dat hij niet zomaar bij elke club technisch manager kan zijn. „Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik een goed gevoel heb bij het DNA van een club.” Hij zegt dat hij en zijn gezin hun draai in Deventer hebben gevonden. „Bovendien zie ik na vijf jaar als technisch manager bij Go Ahead Eagles nog steeds voldoende uitdaging om er méér uit te halen door met de club nog meer stappen te maken, nog stabieler te worden.”

Go Ahead Eagles staat in de Eredivisie op de elfde plaats.

AZ neemt Amerikaanse aanwinst mee op trainingskamp naar Spanje

11.31 uur: AZ heeft de Amerikaanse winteraanwinst Djordje Mihailovic meegenomen op trainingskamp naar Spanje. De Alkmaarse club legde de 24-jarige international van ’Team USA’ in augustus al vast, maar Mihailovic maakte het seizoen in de Major League Soccer af bij CF Montreal. De aanvaller sluit nu aan bij AZ. Trainer Pascal Jansen heeft dertig spelers meegenomen naar Spanje, onder wie vier jeugdspelers. Middenvelder Kees Smit is met 16 jaar het jongste lid van de selectie.

De geblesseerde verdedigers Bruno Martins Indi en Zinho Vanheusden vlogen ook mee. Zij gaan tijdens het trainingskamp verder werken aan hun herstel. AZ traint tot en met vrijdag in de buurt van Valencia en speelt donderdag een oefenwedstrijd tegen de gelijknamige club uit de Spaanse competitie. AZ staat in de Eredivisie op de vierde plaats, met vier punten achterstand op koploper Feyenoord. De ploeg van Jansen hervat de competitie op 7 januari tegen Vitesse, waarbij het de geschorsten Milos Kerkez en Dani de Wit mist.

Van kanker herstelde volleybalster De Zwart naar Sliedrecht Sport

09.55 uur: Laura de Zwart treedt toe tot de selectie van Sliedrecht Sport. De Oranje-international maakt haar rentree in het volleybal na te zijn hersteld van kanker.

De 1,98 meter lange De Zwart speelde in het verleden voor Jong Oranje en maakte ook deel uit van de longlist van Oranje voor het afgelopen WK. „Ik ben bij Sliedrecht Sport met open armen ontvangen en ik ben blij dat ik na een lastige periode weer op het veld mag staan”, zegt De Zwart.

De 23-jarige volleybalster speelde de afgelopen jaren in de Duitse competitie. De Zwart kwam uit voor Dresdner SC 1898 en VfB Suhl Lotto Thüringen, en maakte aan het begin van het huidige seizoen een transfer naar Rote Raben Vilsbiburg. Vanwege haar ziekte kwam ze echter niet in actie voor dit team in de Bundesliga.

„Laura traint al enige weken met ons mee en laat zien dat ze een hoog niveau meebrengt, net als behoorlijk veel ervaring ondanks haar jonge leeftijd”, zegt trainer-coach Elroy Bezemer van Sliedrecht Sport.

Controversiële basketballer Irving bezorgt Nets zege in de zoemer

08.37 uur: Kyrie Irving heeft Brooklyn Nets in de zoemer aan een overwinning op Toronto Raptors geholpen. Irving schoot in de laatste seconde een driepunter raak: 119-116.

De 30-jarige Amerikaan was tijdens dit NBA-seizoen een tijdje geschorst, omdat hij via social media een film met een antisemitisch gedachtegoed had gepromoot. Irving keerde eind vorige maand terug bij de Nets en sindsdien is de ploeg uit New York bezig met een opmars. Brooklyn Nets won elf van de veertien wedstrijden sinds de rentree van de controversiële speler, die tegen Toronto Raptors wel weer zijn klasse bewees.

Met nog 3,7 seconden op de klok en bij een stand van 116-116 kreeg Irving de bal. Hij dribbelde richting de basket, maar deed daarna een stap terug zodat hij weer buiten de driepuntslijn stond. Terwijl de zoemer afging, plofte het schot van Irving door het net.

Met achttien overwinningen tegenover twaalf nederlagen staat Brooklyn Nets op de vierde plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Koploper Boston Celtics (22 zeges) moest tegen Orlando Magic de achtste nederlaag incasseren: 117-109.