Noa Lang heeft de Oranje-droom nog niet uit zijn hoofd gezet

Noa Lang wil bij Club Brugge meer aan spelen toekomen. „Dat je iedere week naar iets toe werkt, dat je weet dat je in het weekend een wedstrijd hebt.” Ⓒ ANP

VENLO - Hij heeft niet de leukste periode achter de rug, Noa Lang. Maar het was lekker dat hij donderdagavond weer even op het veld had gestaan, ook al betrof het een in zijn ogen te korte invalbeurt bij Jong Oranje tegen het nietige Gibraltar. Bij zijn nieuwe werkgever Club Brugge verwacht hij na zijn vertrek bij Ajax wel speeltijd te krijgen. „Ik heb voor mezelf gekozen.”