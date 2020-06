’Foute vrienden, vrouwen en drank maakten huwelijk met Yo kapot’

Wesley Sneijder na zijn winnende 2-1 tegen Brazilië in de kwartfinale van het WK 2010. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wesley Sneijder spaart zichzelf niet in zijn nieuwe biografie. De recordinternational van het Nederlands elftal is buitengewoon eerlijk over alles en iedereen, waardoor hij zo goed als zeker net als vroeger op het veld een voltreffer in de de kruising heeft.