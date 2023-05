Drie dagen na indrukwekkende comeback is Depay opnieuw afwezig door blessure

Depay maakte zondag zijn rentree bij Atlético. Hij was hersteld van een dijbeenblessure die hij eind maart tijdens een duel van Oranje met Gibraltar had opgelopen. Depay mocht invallen tegen Real Valladolid en droeg met een treffer bij aan een zege van 5-2.

Trainer Diego Simeone was na het duel lovend over Depay. "Wat een wedstrijd van Memphis", jubelde de Argentijnse coach. "Zijn spel, hij heeft het gewoon. Hij levert steeds meer, ook omdat we steeds meer van hem eisen. Toen hij in de ploeg kwam, werden we veel beter."