Bokser Deontay Wilder: ’Ik vecht tot de dood’

,,Jullie koning is hier en voordat de oorlog is begonnen ga ik helemaal nergens heen”, zegt hij in een video. ,,Ik ben een koning die nooit zal opgeven en vecht tot de dood. Ik ben een krijger, sterk en zal terugkomen.”

Hij vervolgt: ,,Al mijn liefde gaat uit naar al mijn mensen, ik zie jullie binnen een paar maanden.”

Wilder was tot vorig weekeinde de ongeslagen WBC-kampioen en had ondanks het feit dat hij op een gegeven moment werd overklast door Fury te allen tijde willen doorvechten. De Amerikaanse bokser was dan ook furieus toen hij hoorde dat zijn trainer Breland de wedstrijd had laten stoppen. Hij ontsloeg hem dan ook nadien. Ook het pak dat hij droeg bij zijn opkomst kreeg mede de schuld van zijn nederlaag.

