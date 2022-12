Sterling staat weer lachend op trainingsveld Engeland

„Geweldig om je weer terug te hebben”, schreef de Engelse bond bij een foto van de 28-jarige Sterling. Donderdag meldde de bond dat Sterling zich weer bij de selectie van bondscoach Gareth Southgate zou gaan voegen.

Volgens Engelse media waren gewapende personen in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in het huis van Sterling, terwijl zijn gezin thuis was. Engeland neemt het zaterdag om 20.00 uur op tegen wereldkampioen Frankrijk.

