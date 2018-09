Blind: 'Ik ben nooit in wrok blijven hangen'

"Ik ben nooit in wrok blijven hangen, heb er nadat ik in 2012 met Louis van Gaal bij Oranje aan de slag ging een streep onder gezet" aldus Blind. "Gaandeweg ben ik weer naar wedstrijden van Ajax gegaan en daar zag je me de laatste tijd regelmatig. Met Edwin van der Sar en Marc Overmars heb ik goed contact en met Jeroen Slop (financieel directeur, red.) is dat nooit anders geweest.”

Lees het interview met Danny Blind hier in de Premium-editie van Telesport.