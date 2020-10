Club Brugge vreest coronabom na vieren Champions League-zege

Spelers en staf vieren de zege op Zenit. Zorgt dit voor een coronabom bij Club Brugge? Ⓒ ANP/HH

SINT-PETERSBURG - Club Brugge houdt zijn hart vast. Nieuwe tests moeten uitwijzen of meer spelers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat ze na de Champions League-zege in Sint-Petersburg elkaar in de armen vielen, noemt coach Philippe Clement ’een kritiek momentje’. „Donderdag (vandaag, red) zullen we weten of er meer spelers besmet waren en andere hebben aangestoken.”