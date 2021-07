Max Verstappen: ’Nu zie ik hoe bepaalde mensen in elkaar zitten’

Max Verstappen loopt door de paddock in Hongarije Ⓒ Red Bull Content Pool

BOEDAPEST - Als zijn veelbesproken crash in Silverstone iets heeft opgeleverd, dan is het voor Max Verstappen de extra bevestiging geweest dat hij bij Red Bull Racing op zijn plek is. Dat de WK-leider vanuit het concurrente Mercedes-kamp buiten Lewis Hamilton niets vernam, zegt hem voldoende. „Nu zie je hoe bepaalde mensen in elkaar zitten.”