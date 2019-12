Pechvogel Emmen baalt van VAR én Bergwijn

De rechtsback maakte een wereldgoal die afgekeurd werd, gaf de assist bij de gelijkmaker, ontsnapte vervolgens aan een directe rode kaart en werd in de slotfase alsnog weggestuurd met zijn tweede gele kaart.

Ontsnapt aan rood

„Ik heb genoten tot aan de 93e minuut, toen ik er uiteindelijk af moest”, lachte Bijl voor de camera van Fox Sports. De rechtsback van Emmen werkte Steven Bergwijn tegen de grond en incasseerde daarbij zijn tweede geel, maar maakte een grote kans voor PSV onschadelijk. De daaruit voortvloeiende vrije trap leverde de Eindhovenaren niets op. Eerder in de tweede helft hield Bijl ook Donyell Malen al een keer vast, en maakte met zijn linkerbeen een natrappende beweging.

Reden voor VAR Danny Makkelie om scheidsrechter Dennis Higler naar de kant te roepen. De arbiter van dienst vond het echter niet zwaar genoeg om Bijl met rood weg te sturen. „Hij dacht waarschijnlijk: ’ik heb hem die goal al afgenomen, laat ik hem nu ook maar geen rood geven’”, lachte Bijl, die in de eerste helft het mooiste doelpunt uit zijn carrière afgekeurd zag worden.

Zuur

Bij een 0-1 achterstand veroverde Bijl de bal op Bergwijn, en schoot vervolgens van net over de middenlijn de bal over doelman Lars Unnerstall heen. Waar de hele Meerdijk al feestvierde, besloot Higler na tussenkomst van de videoscheidsrechter dat de doelpuntenmaker een overtreding had gemaakt. „Het was een beetje duwen en trekken, man tegen man. Duels zoals je die de hele wedstrijd door ziet", vond Bijl. „Maar zeker geen 100 procent overtreding. Een sterke jongen als Bergwijn valt normaal niet zo makkelijk om. Zuur dat hij werd afgekeurd, de VAR moet zich hier gewoon niet mee bemoeien.”

Een beetje gerechtigheid vond Bijl kort na rust, toen hij Marko Kolar een prima assist leverde voor de 1-1. „Ik kwam in een moeilijke positie en zag Marko vrijstaan. Een klein ’chippie’ langs de doelman en Marko kon scoren", lachte Bijl. „Ik ben tevreden met de 1-1, zeker als je ziet waar we vandaan komen. Vorige week tegen RKC geven we het in de blessuretijd weg, maar dit punt is dikverdiend.”

