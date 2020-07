Verstappen over racismedebat: ’Iedereen gelijk in deze wereld’

Waar zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich veelvuldig uitlaat op social media, gebruikt Verstappen dat platform – zoals hij altijd gedaan heeft – niet voor politieke statements. Hamilton leek eerder zijn collega-coureurs te bekritiseren dat zij zich niet zouden uitspreken, al nuanceerde de zesvoudig wereldkampioen dat al enigszins.

„Hij bedoelde de hele gemeenschap, niet alleen de rijders”, zegt Verstappen desgevraagd. „Het is verstandig om iets naar buiten te brengen, maar je moet in dit soort situaties ook heel goed opletten en voorzichtig zijn met wat je schrijft of plaatst.”

De Limburger vervolgt: „Ik kan niet voor anderen beslissen, en dat wil ik ook helemaal niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand vóór racisme is. Voor mij is iedereen gelijk in deze wereld.”