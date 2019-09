Ontslagen analist: ’Ik ben geen racist’

De 80-jarige Italiaan wilde tijdens een uitzending de Belgische spits Romelu Lukaku prijzen, maar deed dat op even bizarre als ongepaste wijze. „Als tegenstander val je in duels met Lukaku op de grond, of je moet hem tien bananen te eten geven”, sprak Passiran over de aanvaller Internazionale. Met die opmerking luidde hij zijn eigen einde in als analist. bij TopCalcio24.

Tegenover Telebombardia vertelde Passiran. „Ik ben tachtig aar oud. Ik maak nu veertig jaar deel uit van de voetbalwereld. Ik heb nooit een wanklank gehoord in de functies die ik bekleedde, maar ik accepteer de beslissing die is genomen. Ik wil niet als een racist worden beschreven. Ik heb zeventien jaar een zwarte partner. Ik heb twee donkere kleindochters. Ik ben geen racist en ik ben in alle opzichten een opgeleid persoon. In mijn loopbaan heb ik heel veel donkere spelers ontmoet, en ik heb nooit problemen met ze gehad.”

Passiran bood nog tijdens de uitzending zijn excuses aan. Ook de baas van de televisiezender liet weten dat hij de woorden van Passiran niet accepteerde. „Er verschenen onwaardige beelden op onze zender. De hoofdpersoon in kwestie is 80 jaar oud, realiseerde zich niet wat hij zei en bood zijn excuses aan. Ondanks zijn verontschuldigingen wordt hij niet langer uitgenodigd voor onze uitzendingen”, aldus Fabio Ravezzani.