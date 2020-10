FIFA-voorzitter Gianni Infantino test positief op corona

Volgens een officiële verklaring van de wereldvoetbalbond kampt Infantino met milde klachten.

De preses is na zijn positieve test direct in quarantaine gegaan. Hij blijft minstens tien dagen thuis. Mensen die de afgelopen dagen in zijn buurt zijn geweest gaan ook in quarantaine.

„Wij wensen de voorzitter een voorspoedig herstel toe”, laat de FIFA weten in een verklaring.

Infantino is sinds 2016 voorzitter van de FIFA. Hij volgde destijds Sepp Blatter op.