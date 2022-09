Van Gaal verrast met Pasveer als doelman tegen Polen

Voetbal

Letsch van Vitesse naar VfL Bochum

Vitesse ziet trainer Thomas Letsch per direct naar VfL Bochum 1848 vertrekken. De Arnhemmers hebben met de club uit de Duitse Bundesliga overeenstemming bereikt over de overstap van de 54-jarige trainer, die in Arnhem nog een contract tot medio 2023 had.