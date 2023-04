Jumbo-Visma en Van Aert geheimzinnig over mysterieus opblaassyteem

Parijs-Roubaix is traditioneel een wedstrijd die zorgt voor veel materiaalvernieuwing. Team DSM komt dit jaar aan de start met het Scope Atmoz-systeem dat live de bandendruk kan aanpassen, een deel van Jumbo-Visma pakt uit met het gelijkaardige KAPS-systeem. Onder meer schaduwkopmannen Christophe Laporte en Dylan van Baarle testten donderdag het systeem tijdens hun verkenning van de ’Helleklassieker’, maar Van Aert deed dat niet. De Belg heeft eerder wel al tests uitgevoerd, gaf hij achteraf aan.

Maar wie van Jumbo-Visma komt zondag daadwerkelijk met het nieuwe systeem – verwerkt in de wielnaven – in actie? „Dat gaan jullie zondag zien. Dat gaan we nog beslissen. Samen met de renners”, aldus ploegleider Grischa Niermann.

Mooie woorden

„De renner zelf moet er ook heel veel vertrouwen in hebben. Daarvoor was de verkenning van donderdag ook nog heel belangrijk. Hierna moeten ze nog hun feedback geven. Maar ik denk dat het heel goed werkt. En dat het voor deze wedstrijd iets kan zijn wat een voordeel kan opleveren. Dit is dé wedstrijd waar je er echt een voordeel aan hebt als je met verschillende druk kan rijden op de kasseien en op het asfalt.”

Van Aert wilde ook niet kwijt of hij er zondag mee zal starten. Al doet het feit dat hij er donderdag niet mee verkende, veronderstellen van niet. Toch had ook hij mooie woorden voor het systeem.

„Er zit veel toekomst in. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Als je je banden kan aflaten voor de stroken, en daarna weer met harde banden op het asfalt kan rijden … Maar het geeft ook een klein extra gewicht aan de fiets. En het moet natuurlijk feilloos werken. Vandaag heb ik het niet getest, eerder wel. Of ik er zondag mee ga rijden? Dat zullen we zondag zien. (Grijnst) Dat is misschien wel al beslist, maar ik vertel het niet tegen jullie.”

Bron: Het Nieuwsblad