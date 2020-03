WK allround: Roest voltooit trilogie

In een onderling duel tussen de nummer één (Roest) en twee (Sverre Lunde Pedersen) van het klassement besliste Roest de WK allround in zijn voordeel. Met overmacht schreef hij de 10 kilometer op zijn naam, in een tijd van: 13.02,45. Daarmee heeft Roest zijn trilogie voltooid. In 2018 en 2019 werd hij al eerder wereldkampioen allround.

Het was zijn derde afstandszege in Noorwegen. Eerder zegevierde hij ook op de 1500 en 5000 meter. Op de 500 meter eindigde Roest als zevende.

Roest pakt dus goud, het zilver gaat naar Pedersen en de laatste medaille hangt om de nek van de Japanse Seitaro Ichinohe. Jan Blokhuijsen eindigde als vierde in Hamar.