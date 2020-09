Formule 1-team Renault krijgt nieuwe naam

Dat meldt onder meer het doorgaans zeer betrouwbare Auto Hebdo. De naamsverandering wordt naar verwachting zondagochtend, voor de Grand Prix van Italië, wereldkundig gemaakt. De huidige, gele auto zal volgend jaar wat kleuren betreft ook een metamorfose ondergaan.

Autofabrikant Alpine heeft al naam gemaakt in de rallywereld en het langeafstandsracen en gaat nu zijn geluk dus beproeven in de koningsklasse van de autosport. Donderdag kondigde de Renault Group al een herstructurering van de organisatie aan. Teambaas Cyril Abiteboul heeft nu ook de leiding gekregen over Alpine, dat ook tot die groep behoort.