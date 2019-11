Zonderland schrikt niet van Japanse concurrent

„Miyachi heeft zijn kans gepakt, maar we zijn niet geschrokken”, reageerde Zonderlands coach Daniël Knibbeler.

Zonderland vloog bij de WK in Stuttgart dit najaar uit de rekstok en Nederland slaagde er ook niet in zich als team voor de Spelen te plaatsen. De ’achterdeur’ naar Tokio is het wereldbekercircuit, waarin hij al twee zeges achter zijn naam heeft staan. De beste drie resultaten tellen, maar bij de eerste kans de teller op 3 te krijgen, moest de olympisch kampioen van 2012 vanwege een operatie aan de voorhoofdsholtes verstek laten gaan.

Lage intensiteit

Knibbeler: „Epke traint nog twee weken op lage intensiteit voordat we weer serieus op de toestellen aan de gang willen gaan.” Er volgen nog drie kansen: in februari in Melbourne, in maart in Baku en Doha. Als beide rekspecialisten drie zeges achter hun naam hebben staan, worden de scores opgeteld.

Omdat ook Miyachi zich nog kan verbeteren, valt niet meteen te zeggen met welke score Zonderland nog een keer moet winnen om zeker te zijn van zijn vierde Olympische Spelen. „Een goede score”, noemde Knibbeler de 14,933 van de Japanner in Cottbus. Zonderland werd eerder dit jaar Europees kampioen met 15,266.

Opbouwen

Maar dat was in een tijd dat de 33-jarige Fries zonder fysieke problemen was. Dit najaar kwamen de hardnekkige klachten die hem al in 2015 hinderden terug. Op de WK was Zonderland niet fit en ging zijn oefening de mist in. „Met de fitheid gaat het de goede kant op”, zei Knibbeler maandag. „We gaan nu opbouwen naar de World Cup in februari, waar hij goed zal moeten zijn.”