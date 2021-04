Risico of vernuft? Hoe PSV stap wil maken met minimaal 50 miljoen euro

Financieel

Verfbedrijf AkzoNobel verdubbelt winst en groeit sterk in Azië

AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van 2021 bijna twee keer zoveel winst geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. De verffabrikant groeide sterk in Azië en liet eerder, bij de presentatie van de jaarcijfers, al weten het afgelopen jaar flink op de kosten te hebben gelet.