Zwitserse ruiter moet paard laten inslapen na zware valpartij

Jet Set had de oefening al bijna voltooid, maar zakte na een sprong op het laatste watercomplex bij hek nummer 20 volledig door de hoeven. Het paard kon vervolgens niet meer overeind komen.

„Vanwege de ernst van de verwonding en de veroorzaakte pijn moest het paard kort daarna worden geëuthanaseerd”, schrijft het Zwitserse Olympische Comité in een verklaring. De paardensportfederatie FEI spreekt over een „een onherstelbare ligament ruptuur in het rechteronderbeen.”

Godel zelf raakte niet gewond. Volgens de Zwitserse teamleiding was het ongeval niet te wijten aan een fout van de ruiter of de staat van het terrein van de Seaforest Cross Country Course.

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op zondag 1 augustus

Bekijk hier de medaillespiegel