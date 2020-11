Michael van Gerwen laat eerste deel van Winter Series schieten

„Het gaat al stukken beter”, zegt Van Gerwen een dag na de uitschakeling op de World Cup of Darts. Daar, in Salzburg, werd hij zondagochtend wakker met een pijnlijke rug. „Ik heb gisteren wel alles laten controleren in het ziekenhuis en er waren geen gekke dingen te zien.” Hij kwam uiteindelijk in de kwartfinales tegen Duitsland nog wel in actie, maar samen met Danny Noppert werd hij na verlies in de beslissende koppelpartij door Gabriel Clemens en Max Hopp uitgeschakeld.

Van Gerwen had vorige week al besloten om sowieso de eerste dagen van de Winter Series te laten schieten. „Ik ga de komende dagen even afwachten en bekijken wat ik wel en niet ga spelen. Nu eerst vooral rust nemen”, aldus de nummer één van de wereld, die op z’n vroegst op donderdag naar Coventry zal afreizen. De Winter Series beginnen al op dinsdag in de Engelse plaats. Gedurende vijf dagen worden er vloertoernooien afgewerkt in de serie van de Players Championships.

Het eerste echte doel voor Van Gerwen zal de Grand Slam of Darts zijn. Dat majortoernooi begint volgende week maandag en duurt een week. De drievoudig wereldkampioen wist de Grand Slam of Darts driemaal eerder te winnen.