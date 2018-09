Promes is de beste speler van Rusland

Quincy Promes is kampioen van Rusland Ⓒ Hollandse Hoogte

Quincy Promes is door MATCH TV uitgeroepen tot beste speler van de Russische competitie. De 25-jarige aanvaller werd met zijn club Spartak Moskou kampioen en had een groot aandeel in het behalen van de titel. In 26 optredens kwam Promes tot twaalf treffers. Ook gaf hij tien assists.