PSV vindt net genoeg inspiratie voor winst op Maccabi Tel Aviv

De Eindhovense primeur in dat derderangs toernooi werd bijgewoond door 12.000 toeschouwers. Daaronder was Phillip Cocu, die naast commissaris Hans van Breukelen op de tribune zat. Dat het stadion maar voor een derde bezet mocht zijn, kostte PSV ruim zeven ton.

Trainer Roger Schmidt moest behoorlijk improviseren. Door blessures en schorsingen miste PSV al de centrale verdedigers André Ramalho en Olivier Boscagli. Daar kwam op de dag van de wedstrijd Armando Obispo nog bij, die net als reserve-doelman Yvon Mvogo niet fit bleek. Jenson Seelt, een van de logische vervangers uit Jong PSV, was door een blessure ook al niet beschikbaar. Daarom belandde Philipp Max, die zijn plek als linksback aan Mauro Junior kwijt is, centraal in de verdediging.

Dat duurde precies een helft. In de pauze haakte met Phillipp Mwene nog een verdediger af. Dat had de nodige wisselingen tot gevolg. Ritsu Doan kwam in de ploeg. Mauro verhuisde van de linker- naar de rechterflank. Max werd weer linksback. Erick Gutierrez werd nu centrale verdediger.

Perica

Tegen Maccabi bleek dat allemaal niet fataal te zijn. De club uit Tel Aviv is weliswaar de recordkampioen van Israël, dat de selectie spelers van gemiddelde kwaliteit uit de Eredivisie herbergt zegt genoeg. Zo opereerde Stipe Perica met een verleden bij NAC in de spits en vielen Brandley Kuwas (vroeger Heracles) en voormalig Vitesse-speler Sheran Yeini na de pauze in. De laatste is inmiddels al 35 jaar.

De Israëliërs hebben nu weer belangstelling voor Joris van Overeem van FC Utrecht, die als een eventuele topaankoop wordt beschouwd. Die zou Maccabi weer op het juiste spoor moeten zetten in de competitie. In het huidige seizoen reikt Maccabi nog niet verder dan een derde plaats.

Bij de eerste serieuze aanval van PSV was het al meteen raak. Mauro Junior stuurde Cody Gakpo weg. Die verraste doelman Daniel Peretz met een schot in de korte hoek. Dat leek een aardige basis voor een leuk avondje. Maar PSV, dat door een schorsing ook Ibrahim Sangaré miste, haalde op het moeilijk bespeelbare veld nooit het niveau van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Vitesse.

Plichtmatig

Alleen als Madueke, die een uur speelde, of Gakpo de bal beroerden, veerde het publiek op. Dan wilde het nog wel eens leuk worden. De Engelsman dwong de keeper van Maccabi met een kopbal tot een redding en mikte in het zijnet. Maar verder was het toch allemaal heel plichtmatig wat PSV liet zien.

Zahavi had in de aanloop naar het duel gezegd dat PSV flink afstand moest nemen. In eigen huis zou Maccabi wel behoorlijk tekeer kunnen gaan. Die indruk wekte het niet. PSV moet in staat worden geacht om ook volgende week in het Bloomfield stadion doeltreffend te zijn om zo de laatste zestien van het Europese troosttoernooi te bereiken. Als het tenminste een beetje inspiratie kan vinden.

