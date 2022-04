Formule 1 mikt volgend seizoen op zes sprintraces

Premium Autosport

Max Verstappen: ’Auto zeker beter en lichter’

Natuurlijk zijn er nog de nodige reserves, maar Max Verstappen beleeft in Italië voorlopig het weekeinde waar hij naar op zoek is. De winst in de sprintrace in Imola is een morele opsteker. En, zeker niet minder belangrijk: de regerend wereldkampioen voelt zich wat beter op zijn gemak in de RB18. Te...