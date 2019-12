Geopereerde Dlamini spreekt volgers toe vanuit ziekenhuis: ’Bedankt voor alle steun’

„Duizend maal dank voor alle lieve berichten en steunbetuigingen die ik de afgelopen tijd heb gekregen”, laat Dlamini weten via een bericht op Facebook.

Het is voor het eerst dat de renner van zich laat horen na het incident, waarbij hij zijn arm brak. „Ik ben onder de indruk van alle steun die ik heb gekregen, met name vanuit de wielerwereld”, gaat hij verder. „De eerste was operatie en die is goed verlopen. De arts kan echter nog geen prognose stellen. Daar is het nog te vroeg voor. Ik kan vooralsnog niet zeggen wanneer ik weer op de fiets te zien ben.”

De vijf parkwachters die betrokken waren bij het hardhandig aanhouden van Dlamini zijn inmiddels op non-actief gesteld. „Voordat ik mijn verhaal doe bij de politie moet ik eerst nog voldoende herstellen. Ik moet eerst alles nog op een rijtje zetten voor mijzelf. In deze zaak zal ik gesteund worden door het internationale advocatenbureau Norton Rose Fulbright. Zij hebben enorm veel ervaring met dit soort zaken. Zij vertegenwoordigen ook Caster Semenya in haar zaak tegen IAAF.”

