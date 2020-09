Roberto Mancini erkent fout: ’Ik had mijn bril niet op’

Italië begon vrijdagavond zijn Nations League-campagne met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina (1-1). Voorafgaand aan het duel stond er echter wel een verrassende naam op het wedstrijdformulier: Francesco Acerbi. De centrale verdediger nam - onbedoeld zo blijkt - de plek in van aanvoerder Giorgio Chiellini.

Het bleek inderdaad een vergissing te zien, zo liet Mancini zelf optekenen tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. „Het was mijn fout”, steekt Mancini de hand in eigen boezem. De Italiaan verklaart: „Ze lieten mij het formulier van de opstelling zien. Ik had mijn bril niet op en zei dat alles in orde was. Het viel mij pas later op dat Acerbi in de basis stond, in plaats van Chiellini.”

De bondscoach erkent zijn fout, maar vindt dat er niet al te zwaar aan getild moet worden. „Van te voren hadden wij bepaald dat Acerbi en Chiellini allebei een wedstrijd zouden spelen. Girgio gaf aan dat hij liever vandaag (vrijdag, red.) wilde spelen.” In plaats van de wedstrijd tegen Nederland. „Dat moeten we nu dus omwisselen”, aldus Mancini. „Het is ook niet alsof wij een keeper hebben opgesteld in plaats van een verdediger”, grapt de Italiaan nog even. „Het verschil is klein, maar het was wel een fout.”

Zo heeft Mancini in ieder geval al één naam van de startopstelling van Azzurri tegen Oranje - gespeeld in de Johan Cruijff ArenA op maandag 20.45 uur - prijsgegeven: Giorgio Chiellini.