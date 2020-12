Ik heb veel respect voor hoe Koeman met Messi om gaat

Bert van Marwijk. Ⓒ René Bouwman

Het was een verhaal dat mijn schoonzoon Mark (van Bommel) me vertelde. Toen hij nog bij Barcelona speelde, kwam Ronaldinho vlak voor het begin van de training in zijn zwembroek en op zijn slippers de kleedkamer binnen wandelen. Hij veegde het zand van zijn kuiten omdat hij net op het strand tennisvoetbal had gespeeld en ging vervolgens met een zucht languit op de massagetafel liggen.