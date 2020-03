Arsenal eerste kwartfinalist in FA Cup

De Griek Sokratis Papastathopoulos zette Arsenal in de blessuretijd van de eerste helft met een volley op voorsprong en kort na rust maakte Eddie Nketiah er 0-2 van.

Arsenal, dat donderdag nog door Olympiakos Piraeus werd uitgeschakeld in de Europa League, trad niet in de sterkste formatie aan. Portsmouth was de enige club in de vijfde ronde die uitkomt in de League One, het derde niveau van Engeland.

Dinsdag staat Chelsea - Liverpool op het programma en woensdag wacht titelhouder Manchester City de uitwedstrijd tegen Sheffield Wednesday.