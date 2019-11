Hattrick Siem de Jong bij Ajax

Bij Ajax kregen spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Hassane Bandé, Carel Eiting, Bruno Varela en Kik Pierie speelminuten van coach Erik ten Hag. Over 90 minuten bleken de Amsterdammers weinig moeite te hebben met de gasten uit Tilburg.

Uit een hoekschop kwam Ajax via De Jong in de 18e minuut op voorsprong. Hij kon vogelvrij in de rebound de bal binnentikken.

Nog geen 10 minuten later stond Labyad aan het einde van een Ajax-aanval. Via Bandé en De Jong kwam de bal voor, en schoot de nummer 7 van Ajax de bal makkelijk binnen. Tot de rust werd de ploeg van Ten Hag alleen nog gevaarlijk via enkele schoten vanuit de tweede lijn van Victor Jensen.

Na een kwartier spelen in de tweede helft brachten de Amsterdammers zichzelf nog even in de problemen. Na het rondtikken van de bal in de eigen verdediging maakte Dean Solomons in het eigen strafschopgebied een overtreding op Kabangu. Paul Gladon schoot vanaf 11 meter de 2-1 binnen.

Binnen drie minuten was de marge weer twee. Eerst dacht Solomons z'n foutje goed te hebben gemaakt door een vrije trap binnen te koppen. Zijn doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd. Een minuut maakte Bandé alsnog de 3-1. Via twee treffers van De Jong en een doelpunt van Damjan Dostanic liep Ajax uit naar een makkelijke 6-1 zege.