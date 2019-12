Lucinda Brand valt uit in veldrit Loenhout met beenblessure

De cross in het Belgische Loenhout maakt deel uit de de wedstrijdenreeks om de DVV Trofee. De massale valpartij gebeurde kort nadat het peloton de eerste modderstrook was gepasseerd en een houten brug op moest. Brand kwam in aanraking met Europees kampioene Yara Kastelijn en beide rensters vielen over elkaar heen.

Later vrijdag komen ook de mannen aan de beurt in de Azencross. De Belg Wout van Aert rijdt zijn eerste wedstrijd na zijn zware val in de Tour de France.