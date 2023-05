Lege stadions, soms een luchtalarm; Sjachtar Donetsk is ondanks aanhoudende oorlog kampioen van Oekraïne

De ploeg van coach Igor Jovicevic stelde het kampioenschap tijdens de voorlaatste speelronde veilig door achtervolger SC Dnipro-1 met 3-0 te verslaan. Daardoor kwam Sjachtar op een onoverbrugbare voorsprong van acht punten.

„We bedanken de Oekraïense strijdkrachten dat we de mogelijkheid hebben om in ons eigen land te voetballen”, schreef de club uit Donetsk op Twitter in een bericht waarin het kampioenschap werd gevierd. „Wij zijn Sjachtar, wij zijn de kampioenen van Oekraïne.”

Vorig seizoen werd de Oekraïense voetbalcompetitie niet afgemaakt vanwege de oorlog in het land. Sjachtar stond na achttien wedstrijden bovenaan toen Russische militairen het land binnenvielen, maar werd niet uitgeroepen tot kampioen. De club mocht wel de Champions League in.

Ondanks de aanhoudende oorlog ging in augustus wel een nieuwe competitie in Oekraïne van start. Sjachtar Donetsk speelt de thuiswedstrijden in het westen van het land, in de stad Lviv.

De ploeg van Jovicevic trof dit seizoen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. De ’thuiswedstrijd’ van Sjachtar Donetsk in de Poolse stad Warschau eindigde in 1-1, Feyenoord won de return in De Kuip met maar liefst 7-1.