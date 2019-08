Heerenveen flitsend van start tegen Heracles

Ibrahim Dresevic, Jordy Bruijn, Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke bezorgden de Friezen een droomstart in Almelo, waar de fans van de thuisploeg voor het eerste ’vuurwerk’ zorgden.

Het stadion in Almelo heet sinds deze zomer het Erve Asito, en de fans lieten hun ongenoegen blijken over die nieuwe benaming. Met talloze eieren en zelfs een kip op het veld dreven de supporters de spot met de nieuwe naam. Al na drie minuten moest scheidsrechter Richard Martens het spel stilleggen, omdat de kip door het strafschopgebied van Heracles-doelman Janis Blaswich paradeerde.

Blaswich geschrokken

Ondanks pogingen van de keeper en aanvoerder Dario van den Buijs liet het beest zich niet zomaar vangen, en uiteindelijk moest er een steward aan te pas komen om het dier buiten de lijnen te krijgen. Blaswich was blijkbaar nog niet helemaal van de schrik bekomen, want vijf minuten later liet hij een houdbare vrije trap van Dresevic onder zich door glippen: 0-1.

Na ruim een kwartier verdubbelde Bruijn de score, waarbij hij geen enkele tegenstand kreeg van de diverse Heracles-verdedigers. Bruijn kon de bal oppikken op links, drie man voorbij dribbelen en met zijn schot Blaswich voor de tweede maal passeren. En ook bij deze treffer zag de doelman er niet helemaal lekker uit. Na 29 minuten zorgde Van Bergen met een schot in de lange hoek voor de comfortabele 0-3 voor Heerenveen.

Aanvallend machteloos

Heracles-coach Frank Wormuth (vorig jaar nog zo verdienstelijk begonnen met een 1-1 bij Ajax) greep in en haalde centrale verdediger Maximilian Rossmann direct naar de kant ten faveure van Mats Knoester. De thuisploeg kreeg mede daardoor tot aan de blessuretijd geen goals meer tegen, maar werd zelf ook amper gevaarlijk

Een afstandsschot van Alexander Merkel (knap gered door Warner Hahn) en een geblokte inzet van Cyriel Dessers waren de grootste wapenfeiten voor de Almeloërs, die zich volgende week op bezoek bij Fortuna Sittard moeten herpakken. Voor SC Heerenveen (waar invaller Ejuke diep in blessuretijd voor de laatste goal zorgde) staat de kraker tegen Feyenoord op het programma.

