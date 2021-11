Xavi direct voor cruciale Champions League-beproeving: ’Ik hou van dit soort uitdagingen’

„Ik zie een kans, maar voel geen druk. Voetbal geeft je altijd een herkansing. Wij zijn Barça en we gaan ervoor. Ik hou van dit soort uitdagingen”, zei Xavi voorafgaand aan zijn debuut als trainer in de Champions League.

„Praten is makkelijk, maar we moeten het op het veld laten zien. Tegen Espanyol waren we beter. Barça bevindt zich niet in een situatie om te pronken, maar we hebben redenen om optimistisch te zijn. Als we winnen, kwalificeren we ons. We moeten dapper spelen en ervoor gaan.”

Xavi debuteerde afgelopen weekend met een benauwde 1-0-zege op stadgenoot Espanyol. Een penalty, benut door Memphis Depay, was nodig om tot scoren te komen. Op de tribune was er echter weer de nodige vreugde zichtbaar.

„Wat ik zaterdag in Camp Nou heb gezien, heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Het was spectaculair”, aldus de populaire nieuwe trainer. „Dinsdag hebben we onze fans weer nodig. Ze horen bij ons. De sfeer bij Barça moet mensen kippenvel bezorgen.”

Eerder dit seizoen verloor FC Barcelona in Lissabon met liefst 3-0 van Benfica. Indien Barcelona revanche neemt en wint, dan is het direct geplaatst voor de knock-outfase. Bij een gelijkspel of een nederlaag komt het aan op de laatste speelronde. Benfica ontvangt dan Dinamo Kiev, terwijl Barcelona afreist naar München. Met dat in gedachten, is een zege van cruciaal belang voor Xavi en zijn ploeg.