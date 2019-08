Overmars sloeg bod van meer dan 50 miljoen op Neres af

Eerder wees Overmars het Engelse Everton al de deur. De Ajax-directeur wil daarnaar gevraagd niet op de hoogte van het bod van Napoli ingaan. „Dat klopt”, antwoordt hij echter op de vraag of Napoli en Everton hun serieuze interesse in Neres hadden laten blijken.

Met de nieuwe, sterk verbeterde en verlengde verbintenis voor de aanvaller geeft Ajax opnieuw een krachtig signaal af. Met Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) verloren de Amsterdammers twee pijlers van het succeselftal van afgelopen seizoen en met Lasse Schöne (Genoa) een bruikbare kracht. Er is Overmars en zijn mededirecteuren veel aan gelegen de selectie verder intact te houden.

Eerder werden al de contracten van Hakim Ziyech (vorig jaar), André Onana en Nicolas Tagliafico (dit jaar) opengebroken, opgewaardeerd en verlengd. Tegenover de toezegging van de spelers minimaal nog één seizoen te blijven, stond – net als bij Neres – een forse salarisverhoging én de toezegging dat in de toekomst wordt meegedacht bij een mogelijke transfer. Aanvoerder Dusan Tadic tekende zelfs tot de zomer van 2026 bij. Ziyech denkt momenteel na over een nieuw, verbeterd aanbod. De spelmaker moet zo de grote ster van Ajax blijven in de komende jaren.

Bekijk ook: Ajax wil contract Ziyech weer openbreken en verlengen

Bekijk ook: Ajax breekt contract gewilde Neres open