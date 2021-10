Jeffrey Hoogland met beste tijd naar finale kilometer tijdrit, Sam Ligtlee 4e

De 28-jarige Hoogland hield Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago ruim een halve seconde (0,523) achter zich. De Nederlandse favoriet kwam tot een tijd van 58,746. Ligtlee deed 1.00,441 over de kilometer en was daarmee net iets langzamer dan de Duitser Joachim Eilers. De beste acht renners plaatsten zich voor de eindstrijd, die vrijdagavond om 20.00 uur op het programma staat.

Hoogland was in 2018 in Apeldoorn al eens wereldkampioen op de kilometer tijdrit, maar liet het niet-olympische onderdeel meestal links liggen. Bij de EK van twee weken geleden deed Hoogland wel mee. Hij won, met Ligtlee achter hem op de tweede plaats.

Hoogland veroverde in Roubaix al het goud op de teamsprint en zilver op het sprintonderdeel keirin.

Maike van der Duin staat halfweg het omnium op de tiende plaats. De jonge renster uit Assen werd achtste op het openingsonderdeel scratch en dertiende op de temporace. Het omnium, in feite een meerkamp voor baanrensters, gaat vrijdagavond verder met de afvalkoers en de puntenkoers. De Britse Katie Archibald gaat aan de leiding. Van der Duin pakte woensdag zilver op de scratch, dat op de openingsdag als los onderdeel werd verreden.

Ganna mist finale achtervolging

De Italiaan Filippo Ganna kan zijn titel op de individuele achtervolging niet verdedigen. De renner van Ineos was de afgelopen drie edities de beste over 4 kilometer, maar sloot vrijdagmiddag de kwalificaties slechts af met de derde tijd: 4.06,402. Zowel de Amerikaan Ashton Lambie als Ganna's landgenoot Jonathan Milan was sneller. Ganna gaat met de Zwitser Claudio Imhof strijden om het brons.

Lambie realiseerde een tijd van 4.03,237. De Amerikaan bezit sinds augustus het wereldrecord (3.59,930), gereden op hoogte in Mexico. Ganna was wereldkampioen in 2016 en van 2018 tot en met 2020. De afgelopen twee jaar veroverde hij ook de titel tijdrijden op de weg. Onder meer samen met Milan pakte Ganna donderdag wel het goud op de ploegachtervolging en ook olympisch goud in Japan.