George Russell vervangt Lewis Hamilton bij GP in Bahrein

Russell (22) is een protegé van Mercedes en wordt als het ware uitgeleend door zijn team Williams, waar hij ook volgend jaar rijdt. Bij dat team wordt zijn plek komend weekeinde ingenomen door reservecoureur Jack Aitken (25). Hamilton kan mogelijk volgende week in Abu Dhabi wel weer in actie komen.

Voor Russell, Formule 2-kampioen in 2018, is het een gouden kans om voor het eerst in zijn loopbaan in de punten te rijden in de koningsklasse van de autosport. Hij was dit jaar tijdens alle kwalificaties sneller dan teamgenoot Nicholas Latifi bij Williams.