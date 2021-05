Droomtransfer Oranje Leeuwin Aniek Nouwen

De club uit Londen beleeft een geweldig seizoen. De ploeg van Emma Hayes prolongeerde de landstitel, won de League Cup en staat komende zondag in Göteborg in de Champions League-finale tegen het FC Barcelona van Lieke Martens.

Vaste waarde Oranje

Ook Nouwen kent een bekoorlijk seizoen. De verdedigster is uitgegroeid tot een vaste waarde in Oranje, waarin zij samen met Stefanie van der Gragt een ijzersterk centraal duo vormt. Op 23 oktober 2020 in Groningen, in een thuisduel met Estland (7-0), kopte Nouwen uit een voorzet van Sherida Spitse haar eerste interlanddoelpunt tegen de touwen.

PSV en Nouwen vechten met titelverdediger FC Twente een verbeten strijd uit om het landskampioenschap. FC Twente gaat halverwege de play-offs met een punt voorsprong op PSV aan de leiding.

Driejarig contract

Nouwen verlaat Eindhoven transfervrij en heeft bij The Blues een driejarig contract ondertekend. De Brabantse, afkomstig van SV Deurne, debuteerde op 4 maart 2019 tijdens de Algarve Cup voor het Nederlands elftal. In het Portugese Parchal werd destijds met 1-0 verloren van Polen.

Nouwen is na Lynn Wilms de tweede jonge Leeuwin die komende zomer een toptransfer maakt. Wilms (20) verruilt FC Twente voor het Duitse VfL Wolfsburg, de club die voor het nieuwe seizoen onlangs ook Jill Roord aantrok. Roord (24) komt over van Arsenal, maar speelde tussen 2017 en 2019 namens Bayern München al twee jaar in de Bundesliga der Frauen.