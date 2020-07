Tegenvaller voor Raemon Sluiter in Berlijn

Op het gras van het Steffi Graf Stadion ging Görges in de tweede set bij een 3-6, 3-3 stand tegen Anastasija Sevastova door haar rechterenkel. Ze probeerde het nog eventjes, maar een game later moest de 31-jarige Duitse balend opgeven.

Een tegenvaller voor Görges en voor coach Sluiter. Het is de vraag of Görges aan het einde van de week wel weer in actie kan komen als het tweede gedeelte van het demonstratietoernooi wordt afgewerkt in een hangar van het voormalige vliegveld Tempelhof.

Bekijk ook: Sluiter wellicht terug als coach op WTA Tour

Na afloop van het toernooi in Berlijn moet blijken of Sluiter en Görges een samenwerking aangaan als speler en coach. De 42-jarige Rotterdammer was van 2015 tot en met 2019 coach van Kiki Bertens, een goede vriendin van Görges.

Julia Görges wordt behandeld. Ⓒ Screenshot

Bertens doet ook mee in Berlijn. De 28-jarige Nederlandse treft dinsdag of Andrea Petkovic uit Duitsland of de Tsjechische Petra Kvitova. Bertens kwam op 26 februari voor de laatste keer in actie bij een international toernooi.