Video: Renner woest omdat hij geen nieuw wiel krijgt

Wat op de beelden niet te zien is, is dat Van Hooydonck met zijn kapotte wiel gooide en enkele vervelende opmerkingen richting de man van de neutrale materiaalwagen slingerde. Mede daarom kreeg hij geen nieuw wiel.

Van Hooydonck biedt via Twitter nu zijn excuses aan. „Ik riep naar de mensen van de materiaalwagen om te stoppen, maar ze negeerden me. Plotseling stopte ze na 300 meter. Vanwege het feit dat ik me genegeerd voelde en ik meer tijd verloor, heb ik enkele domme dingen gezegd en mijn wiel gegooid. Ik wil iedereen die betrokken is geweest mijn oprechte excuses aanbieden.”