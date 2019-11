Opvallend: Napoli in crisis door muitende spelers

De spelers van de huidige nummer zeven van de Serie A trokken zich dinsdagavond na de remise in de Champions League thuis tegen Red Bull Salzburg (1-1) niets aan van de gemaakte teamafspraken. Ze weigerden terug te keren naar het verplichte trainingskamp en gingen huiswaarts. Door de 'muiterij' van de spelers is de wankele positie van coach Carlo Ancelotti nog verder verzwakt.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis eiste na de nederlaag afgelopen zaterdag bij AS Roma (2-1) dat de complete selectie minimaal een week in trainingskamp zou gaan. Ancelotti was het niet eens met die maatregel, maar ging toch akkoord. Na het duel met Salzburg was hij naar verluidt, met enkele stafleden, de enige die in de teambus terugkeerde naar het spelershotel.

Ancelotti gaf na afloop van het duel geen persconferentie, waardoor de geruchten sterker werden dat hij met de clubleiding niet meer op één lijn zit. Vooralsnog heeft het bestuur een mediastilte afgekondigd, voor spelers en trainers.

De clubleiding gaf zelf nog wel een korte verklaring uit. "Gezien het gedrag van de spelers dinsdagavond laat wijzen wij erop dat de club alle rechten zal verdedigen, op economisch en financieel gebied en ook op het disciplinaire vlak", liet de directie weten. "Coach Carlo Ancelotti moet beslissen over het trainingskamp van onze selectie. Er zullen voorlopig verder geen persmededelingen worden gedaan."

Ancelotti is aan zijn tweede seizoen bezig bij Napoli. Vorig seizoen eindigde hij op de tweede plaats met zijn ploeg. In groep E van de Champions League staat Napoli achter Liverpool tweede, met vier punten meer dan nummer drie Salzburg.