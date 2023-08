’Al-Hilal en PSG zijn eruit: Neymar volgende superster in Saoedi-Arabië’

De deal is rond, als we L’Equipe mogen geloven: Paris Saint-Germain en Al-Hilal hebben een akkoord over de transfer van Neymar (31). De Braziliaan is zo de volgende wereldster die richting Saoedi-Arabië trekt. Dit weekend had Neymar al een persoonlijk akkoord met de club uit het Midden-Oosten, nu zijn ook beide clubs eruit.

Neymar. Ⓒ ANP/HH