Officieel: Neymar kiest voor de miljoenen van Al-Hilal

Al-Hilal zou er deze week vaart achter hebben gezet en een gigantisch bod hebben neergelegd. Het precieze bedrag is nog onbekend, maar zou rond de 90 miljoen euro bedragen. Neymar tekent voor twee seizoenen bij Al-Hilal, met een optie op een derde seizoen.

De Braziliaanse wereldster zou naar verluidt in twee jaar tijd 160 miljoen euro kunnen verdienen in de Saoudi Pro League in een team met onder anderen Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves en Malcom.

Aanvankelijk hoopte Neymar op een nieuwe sportieve uitdaging en wilde hij terugkeren naar oude liefde FC Barcelona, maar de Catalanen zijn financieel niet sterk genoeg om die transfer te realiseren. Dus gaat Neymar voor een avontuur in Saoedi-Arabië.

Groot deel van PSG-geschiedenis

Met Paris Saint-Germain won Neymar vier keer de Franse landstitel en meerdere Franse bekers. Het lukte echter niet de Champions League binnen te halen. PSG, in handen van rijke Qatarese eigenaren, probeert het belangrijkste clubtoernooi al jaren te winnen.

Neymar maakte in 173 wedstrijden 118 doelpunten voor Paris Saint-Germain. „Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een geweldige speler als Neymar, een van de beste spelers ter wereld”, aldus Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain. „Ik zal de dag dat hij aankwam bij Paris Saint-Germain nooit vergeten. Hij heeft veel bijgedragen aan onze club. Neymar zal altijd een groot deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil Neymar en zijn familie bedanken. We wensen Neymar het allerbeste voor de toekomst en zijn volgende avontuur.”

Topaanvallers Cristiano Ronaldo en Karim Benzema vertrokken al eerder naar Saoedi-Arabië.

