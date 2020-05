’Beetje angstaanjagend, zo’n contract voor Ricciardo’

Daniel Ricciardo. Ⓒ Reuters

Hoewel er dit jaar nog geen Formule 1-race is verreden, is er al veel te doen rond vólgend seizoen. Ferrari heeft de komst van Carlos Sainz als vervanger van Sebastian Vettel bevestigd, terwijl Daniel Ricciardo overstapt van Renault naar McLaren. Telesport-columnist Christijan Albers laat zijn licht schijnen over de ’transfers’ en gaat ook in op het geharrewar bij de Nederlandse autosportfederatie (KNAF).