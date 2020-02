Roda JC aast op Fons Groenendijk

Fons Groenendijk is een belangrijke kandidaat voor de trainerspost, die vacant is na het ontslag van Jean-Paul de Jong. Van As werkte tot voor kort samen met Groenendijk bij ADO Den Haag en maakt er geen geheim van de samenwerking graag nieuw leven in te blazen.

Groenendijk was van 1987 tot medio 1991 als speler actief bij Roda JC.