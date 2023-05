Recordinternational Guardado houdt het na 181 interlands voor gezien

„Bedankt voor alles wat ik heb meegemaakt in deze zestien jaar”, schrijft de 36-jarige speler van Real Betis op Instagram. „Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoe dankbaar en bevoorrecht ik me voel. Heel veel dank aan mijn teamgenoten en alle bondscoaches. En aan alle supporters. Ik ben één van jullie.”

Guardado debuteerde in 2005 in de nationale voetbalploeg van Mexico en speelde eind vorig jaar op het WK in Qatar zijn 181e en laatste interland. Hij kwam op vijf WK’s in actie. Guardado speelde in Europa ook voor Deportivo La Coruna, Valencia en Bayer Leverkusen.