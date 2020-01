Kamminga op eigen kracht naar schaatstitel op Weissensee

De 27-jarige Friezin won na 100 kilometer op een zware ijsvloer de eindsprint van een kopgroep van vier. Anne Tauber, ook bekend van het mountainbiken, greep het zilver. Merel Bosma pakte het brons.

Deze keer deed Kamminga het op eigen kracht. Eerder deze week eindigde ze als tweede in de KPN Grand Prix (Aart Koopmans Memorial), maar kreeg ze de zege na afloop toegewezen na de diskwalificatie van winnares Marijke Groenewoud.

Kamminga, dit seizoen ook al twee keer winnaar in een marathon op kunstijs, pareerde in de slotfase van de wedstrijd alle demarrages van haar medevluchters. Vooral Tauber, die het niet van haar eindsprint moet hebben, was actief. "Zij was echt heel sterk. Ik wist dat ik haar geen ruimte moest geven", zei Kamminga na de wedstrijd op Schaatsen.nl.