Emotionele Hugo Houle wint Tour-rit voor uit leven gerukte broertje

Door Hans Ruggenberg

Hugo Houle richt zijn vinger naar de hemel om uit te spreken dat deze zege voor zijn broer Pierrick is die tien jaar geleden op tragische wijze om het leven kwam. Ⓒ NP/HH

FOIX - Iedereen in aankomstplaats Foix had een brok in zijn keel toen Hugo Houle zijn vinger naar de hemel richtte. Daarna zijn kettinkje tevoorschijn haalde en kuste, om uit te spreken dat deze zege voor zijn broer Pierrick was die tien jaar geleden op tragische wijze om het leven kwam. „Hij ging hardlopen, en kwam niet meer terug. Toen ik hem vond en het bloed uit zijn oor en hoofd zag lopen, wist ik dat hij dood was”, zei de Canadees na de zestiende rit terwijl hij overmand werd door emoties.