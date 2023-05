Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaan Stolz (19) een na jongste winnaar van schaats-Oscar

13.31 uur: De Amerikaan Jordan Stolz heeft de Oscar Mathisen Award gekregen voor beste schaatsprestatie van het afgelopen seizoen. De 19-jarige sporter is daarmee de op een na jongste winnaar ooit. Landgenoot Eric Heiden was in 1977 net iets jonger bij zijn eerste onderscheiding. Stolz kreeg de zogenoemde schaats-Oscar voor zijn wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter.

Stolz volgt de Zweed Nils van der Poel op, die de prijs van Oslo Skoiteclub de afgelopen twee jaar won voor zijn goede prestaties op de lange afstanden. Kjeld Nuis is de laatste Nederlander die de award in ontvangst mocht nemen op basis van zijn prestaties in het seizoen 2018/2019.

De Oscar Mathisen Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de schaatser die een bijzondere prestatie heeft neergezet en wordt gezien als hoogste onderscheiding in het schaatsen.

Van Baarle maakt rentree in wielerkoers Critérium du Dauphiné

12.24 uur: Dylan van Baarle staat zondag aan de start van het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma maakt in de Franse rittenkoers zijn rentree na een val in Parijs-Roubaix begin april. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde de deelname van Van Baarle, maar kon nog geen uitsluitsel geven over de verdere samenstelling van de ploeg.

Van Baarle, die het seizoen was begonnen met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, liep bij zijn val in het Bos van Wallers een breukje in de schouder en een gehavend gezicht op en kwam sindsdien niet meer in actie. De afgelopen weken vertoefde hij, met een aantal renners van de ploeg die zich voorbereiden op de Tour de France, op hoogte in de Spaanse Sierra Nevada.

Van Baarle start in principe ook in de Tour de France.

Gemengd golftoernooi Australian Open een succes: dit jaar weer

08.57 uur: De mannelijke en vrouwelijke topgolfers zijn ook dit jaar tegelijkertijd actief op het Australian Open. De eerste editie van vorig jaar, met het hoogste aantal bezoekers in tien jaar, is zo goed bevallen dat de toernooiorganisatie dit heeft besloten. De mannen en vrouwen spelen van 30 november tot en met 3 december op dezelfde banen in Sydney en krijgen hetzelfde prijzengeld.

„De editie van vorig jaar was een daverend succes”, beweert James Sutherland, de baas van Golf Australia. „Het evenement zal dit jaar verder worden verbeterd en zal opnieuw laten zien hoe wij golf als sport voor iedereen willen laten groeien.”

Sutherland had eerder al gezegd dat hij wilde dat golf een meer „inclusief karakter” zou krijgen. Ook „houden sponsoren van het concept”, oordeelde hij al. In de golfsport is het niet gebruikelijk om mannen en vrouwen op dezelfde dagen op dezelfde banen te laten spelen.