Feyenoord neemt afscheid van zestal spelers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dembélé en Nkunku terug in Franse voetbalselectie

15.43 uur: Ousmane Dembélé en Christopher Nkunku maken deel uit van de Franse voetbalselectie voor de aanstaande EK-kwalificatieduels met Gibraltar en Griekenland. Beide aanvallers, respectievelijk van FC Barcelona en RB Leipzig, ontbraken wegens blessures bij de eerste kwalificatiewedstrijden, thuis tegen Nederland (4-0) en uit tegen Ierland (0-1).

Frankrijk heeft de leiding in de groep en treft nu op 16 juni Gibraltar in het Portugese Faro en drie dagen later Griekenland in het eigen Stade de France. „Jullie zullen zeggen dat ik zeer pragmatisch denk, maar de drie punten die we bij Gibraltar kunnen veroveren hebben net zo veel waarde als die tegen Nederland of Ierland”, zei bondscoach Didier Deschamps bij een persconferentie. Nkunku miste eind vorig jaar door een blessure het WK waar Frankrijk in de finale verloor van Argentinië. „Hij was daar zeker bij geweest en is nu weer terug en in topvorm”, zei Deschamps over de aanvaller die vier keer scoorde in de laatste vijf competitieduels en zaterdag met zijn club nog de Duitse bekerfinale speelt.

Chelsea’s centrale verdediger Wesley Fofana kan mogelijk nu wel zijn debuut maken nadat hij door een blessure in maart moest afzeggen.

Sportministers bezorgd om uitzendrechten WK voetbal voor vrouwen

14.47 uur: In een gezamenlijke brief roepen de sportministers van vijf Europese landen wereldvoetbalbond FIFA en geïnteresseerde omroepen uit die landen op tot overeenstemming te komen over de uitzendrechten voor het WK voetbal voor vrouwen. In Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië dreigt het toernooi, dat begint op 20 juli, niet te worden uitgezonden. In Nederland heeft de NOS de rechten al wel verworven,

De uitzendrechten voor het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst losgekoppeld van die van het WK voor mannen. FIFA-baas Gianni Infantino liet eerder deze maand weten dat de vijf toplanden verstoken blijven van beelden als ze hun „onacceptabele bid” niet verhogen.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de ministers van Sport van deze vijf landen dat ze zich bewust zijn van de beperkingen voor omroepen, maar benadrukken ze het belang van „verbetering van de wereldwijde zichtbaarheid van vrouwensport” in hun landen. „Media-aandacht voor vrouwensport heeft inderdaad een zeer grote invloed op de ontwikkeling van de sportbeoefening door vrouwen en jonge meisjes”, staat in de verklaring.

Feyenoord neemt afscheid van zestal spelers

14.13 uur: De selectie van Feyenoord is woensdag nog een keer bij elkaar gekomen waarbij afscheid werd genomen van een zestal spelers. Op trainingscomplex 1908 ontvingen Ofir Marciano, Timon Wellenreuther, Tein Troost, Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen en Sebastian Szymanski een fotoplaat, als aandenken aan hun tijd in Rotterdam. Ook was er een afscheidswoordje van Arne Slot, de trainer van de landskampioen.

Troost vervolgt zijn loopbaan bij NAC Breda, terwijl ook de afgelopen seizoen gehuurde Rasmussen en Idrissi Feyenoord zullen verlaten. Van de andere drie spelers is nog niet zeker of ze daadwerkelijk vertrekken. Bij Marciano, wiens contract afloopt, Wellenreuther en Szymanski (beiden gehuurd) wordt de optie op een langer verblijf opengehouden. Feyenoord begint op dinsdag 4 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Amerikaan Stolz (19) een na jongste winnaar van schaats-Oscar

13.31 uur: De Amerikaan Jordan Stolz heeft de Oscar Mathisen Award gekregen voor beste schaatsprestatie van het afgelopen seizoen. De 19-jarige sporter is daarmee de op een na jongste winnaar ooit. Landgenoot Eric Heiden was in 1977 net iets jonger bij zijn eerste onderscheiding. Stolz kreeg de zogenoemde schaats-Oscar voor zijn wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter.

Stolz volgt de Zweed Nils van der Poel op, die de prijs van Oslo Skoiteclub de afgelopen twee jaar won voor zijn goede prestaties op de lange afstanden. Kjeld Nuis is de laatste Nederlander die de award in ontvangst mocht nemen op basis van zijn prestaties in het seizoen 2018/2019.

De Oscar Mathisen Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de schaatser die een bijzondere prestatie heeft neergezet en wordt gezien als hoogste onderscheiding in het schaatsen.

Van Baarle maakt rentree in wielerkoers Critérium du Dauphiné

12.24 uur: Dylan van Baarle staat zondag aan de start van het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma maakt in de Franse rittenkoers zijn rentree na een val in Parijs-Roubaix begin april. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde de deelname van Van Baarle, maar kon nog geen uitsluitsel geven over de verdere samenstelling van de ploeg.

Van Baarle, die het seizoen was begonnen met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, liep bij zijn val in het Bos van Wallers een breukje in de schouder en een gehavend gezicht op en kwam sindsdien niet meer in actie. De afgelopen weken vertoefde hij, met een aantal renners van de ploeg die zich voorbereiden op de Tour de France, op hoogte in de Spaanse Sierra Nevada.

Van Baarle start in principe ook in de Tour de France.

Gemengd golftoernooi Australian Open een succes: dit jaar weer

08.57 uur: De mannelijke en vrouwelijke topgolfers zijn ook dit jaar tegelijkertijd actief op het Australian Open. De eerste editie van vorig jaar, met het hoogste aantal bezoekers in tien jaar, is zo goed bevallen dat de toernooiorganisatie dit heeft besloten. De mannen en vrouwen spelen van 30 november tot en met 3 december op dezelfde banen in Sydney en krijgen hetzelfde prijzengeld.

„De editie van vorig jaar was een daverend succes”, beweert James Sutherland, de baas van Golf Australia. „Het evenement zal dit jaar verder worden verbeterd en zal opnieuw laten zien hoe wij golf als sport voor iedereen willen laten groeien.”

Sutherland had eerder al gezegd dat hij wilde dat golf een meer „inclusief karakter” zou krijgen. Ook „houden sponsoren van het concept”, oordeelde hij al. In de golfsport is het niet gebruikelijk om mannen en vrouwen op dezelfde dagen op dezelfde banen te laten spelen.